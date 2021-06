Cada quien hace lo que quiere con su 'puerco': Nodal sobre tatuaje de Lupillo

MONTERREY, MÉXICO.- Tras la polémica generada por la decisión de Lupillo Rivera de borrarse el tatuaje del rostro de Belinda con un manchón negro, Christian Nodal, el novio y prometido de la famosa, fue interrogado al respecto.

Después de su presentación en la ciudad de Monterrey, el intérprete de 'Botella tras botella' brindó una conferencia de prensa donde reveló varios detalles de su vida musical y amorosa, por lo que la prensa no dudó en indagar sobre su opinión acerca del tatuaje de Lupillo, mismo que ha ocasionado diversos memes en las últimas semanas.

"Pues cada quien hace lo que quiera con su 'puerco', o con su cuerpo, y pues a mi me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz, y espero que el señor esté feliz", mencionó Nodal.

Esta es la primera vez que el cantante regional mexicano se refiere al tatuaje de Lupillo, el cual ha estado en boca de todos en los últimos dos años.

Romance fugaz

Belinda y Lupillo Rivera iniciaron un corto romance en el 2019 durante su participación como jurados del reality show La Voz. Sin embargo, ambos mantuvieron en secreto la relación con pocos gestos de cariño ante las cámaras, aunque en varias ocasiones se les miró juntos fuera del set.

Debido a la conexión entre ambos, Lupillo decidió tatuarse el rostro de la intérprete del 'Sapito', acción que fue duramente criticada ya que el mago y exnovio de Belinda también optó por tatuarse su nombre.

Tras poner fin a su relación, el 'Toro del corrido' dijo en el programa de televisión que quitarse el tatuaje de Belinda no estaba entre sus planes debido a que le había hecho una promesa a la mexicana, sin embargo, dejó abiertas las posibilidades si se trataba de una petición de su actual pareja.

Fue entonces que Lupillo decidió quitarse el tatuaje del rostro de Belinda de su brazo. “Estaba yo sentado y L’rey traía un marcador y le pregunté ‘¿cómo me quitarías este tatuaje?’ y me lo empezó a pintar y así como me lo pintó, así quedó”, explicó.

El resultado del tatuaje causó polémica en las redes sociales, ya que muchos internautas esperaban un 'cover' distinto, algún arte o dibujo diferente.

El artista mexicano decidió compartir el proceso a través de su cuenta de Instagram.