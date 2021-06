Celia Cruz Way: Nombran calle de Nueva York en honor a la 'Reina de la Salsa'

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Celia Cruz ya tiene su propia calle en Nueva York, la ciudad que la vio cantar incontables veces y donde descansa en paz.



Políticos locales y amigos de la difunta Reina de la Salsa desvelaron el miércoles un nuevo letrero con las palabras Celia Cruz Way en una calle del Bronx, también conocido como el “condado de la salsa”.

“Su valentía y su persistencia nos inspiran cada día”, dijo el concejal Fernando Cabrera durante la ceremonia de conombramiento de la calle. “Estamos muy orgullosos de quien ella era y de quien ella es en nuestro corazón”.



Cabrera desveló el letrero en la esquina de Reservoir Avenue con West 195 Street ante el aplauso de una treintena de presentes y algún grito de “¡Azúcar!”, ese que la cantante usaba a menudo en sus presentaciones.



Tras la ceremonia, varios miembros de la orquesta de la cercana Escuela Secundaria de Música Celia Cruz tocaron “La vida es un carnaval” y “La negra tiene tumbao”, dos grandes éxitos de Cruz, en un espacio abierto de la escuela.



Al menos otras tres calles y plazas en Estados Unidos llevan el nombre de la legendaria salsera cubana, dijo Omer Pardillo, exmanager de Cruz y presidente de la Fundación Celia Cruz, quien estuvo presente en la ceremonia. Las calles están en Miami, Los Ángeles y Union City, Nueva Jersey, donde una comunidad cubana se estableció hace décadas. También hay otras en España, Costa Rica y México, señaló.

“Pero esta calle es muy especial porque esta es la ciudad en la que Celia Cruz eligió vivir parte de su vida, desde el año 60. Se estableció en esta ciudad y vivió hasta su último día”, dijo. “Es una ciudad que le trajo grandes alegrías. Yo siempre he dicho que la ciudad de Nueva York lleva el sonido de Celia Cruz en sus paredes”.

Cruz, quien falleció en 2003 a los 78 años en su casa de Fort Lee, Nueva Jersey, está enterrada en el cementerio de Woodlawn, en el Bronx.



“Nunca quiso estar bajo tierra. Por eso eligió ese lugar, donde se encontró un espacio para hacer un mausoleo”, dijo Pardillo.

Cruz llegó a Estados Unidos en 1960, un año después de la revolución cubana. Grabó más de 70 discos, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 1994 recibió la Medalla Nacional de las Artes, el mayor reconocimiento gubernamental a un artista en este país, de manos del entonces presidente Bill Clinton.



Entre las personas que desvelaron el letrero de Celia Cruz Way el miércoles por la mañana estaba la puertorriqueña Ruth Sánchez Laviera, quien fue amiga y estilista de la salsera.



“Este es gran honor, que ella mereció, merece, y seguirá mereciendo”, dijo Sánchez Laviera, hermana del poeta Tato Laviera. “Ella amaba a su pueblo y a su gente. No hay un día que yo no tenga que mencionar su nombre”.





