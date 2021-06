¡Orgullosa! Madonna comparte video de su hijo modelando un vestido

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Caracterizada por romper barreras, estereotipos y tabúes, Madonna siempre ha tratado de transmitir este tipo de cualidades a sus hijos. Y esta vez no dudó en exaltar a David Banda mientras modelaba un vestido blanco de seda en su casa de habitación.

Las siete veces ganadora del Grammy, compartió en su cuenta de Instagram un video donde se puede apreciar a su hijo haciendo una pasarela y presumiendo un diseño de la firma Mae Couture. Junto a la grabación la cantante escribió "la confianza lo es todo".

Ciertamente, David irradiaba confianza mientras caminaba por su casa con el atuendo que le llegaba hasta los tobillos y que tenía letras negras pintadas a mano por todas partes. Además, lució el look en algunas fotos dignas de Vogue: "Me gusta llevarlo de bajo perfil, es tan liberador, ¿sabes a qué me refiero?", dijo el joven en el clip.



Lejos de generar controversia, el hijo de la estrella estadounidense recibió una gran cantidad de elogios en la sección de comentarios del perfil de su madre. Uno de ellos fue el de su amiga Debi Mazar, quien lo comparó con la modelo Naomi Campbell. "Dios mío, lo amo. Cuidado @naomi".

Por su parte, la actriz Kelly Rypa dejó una serie de emojis para expresar su impresión con la publicación.

Orgullosa de sus hijos

Madonna ya ha conversado sobre su relación con David, quien se unió a su familia en octubre de 2006 proveniente de Malawi.

"Lo que él tiene más que nada es concentración y determinación (...). Estoy muy segura de que lo heredó de mí. Es con quien tengo más en común. Siento que me atrapa; tiene más de mi ADN que cualquiera de mis hijos hasta ahora. Veamos qué sucede, todavía es temprano para todos", confesó la artista de 'Madame X' a British Vogue en 2019.





