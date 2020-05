Atrevida foto de Madonna al borde de la censura en Instagram  

La famosa cantante dijo que no le importaba lo que pensarán de ella. Foto: Instagram.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Madonna, la "reina del pop", sorprendió a todos con una provocadora fotografía que posteó en su cuenta de Instagram.



A sus 61 años, Madonna deja claro que no le importa lo que digan de ella. Durante la pandemia por coronavirus la cantante lleva un diario de su cuarentena, en la que comparte con sus seguidores cómo pasa su encierro.

Y la foto que más ha llamado la atención es una en la que aparece sentada en un sillón vestida solo con un sujetador transparente y un bikini negro. Además, sujeta un par de pantis en una mano y un cigarrillo en la otra.

Junto con la reveladora imagen escribió un mensaje dedicado a las personas que la odian: “Mi situación de vestuario actual.. Y para aquellos que se sientan ofendidos de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me he graduado con éxito de la Universidad Me importa una Mierda. ¡Gracias por asistir a mi ceremonia de graduación! ¡Clase 2020!".



La publicación, que cuenta con más de 960 mil likes y cientos de comentarios, generó risas de unos y críticas de otros que piden respeto. Esta vez estuvo a punto de ser censurada debido a la violación de las reglas de Instagram.

