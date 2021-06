"Me emocioné, quiero ir a esa boda", dice Consuelo Duval sobre compromiso de Belinda

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de asistir al estreno de la obra de teatro musical, 'Ghost: La sombra del amor', Consuelo Duval no dudó en hacer extensas sus felicitaciones a Christian Nodal y Belinda por el anuncio de su reciente compromiso.

El cantante de regional mexicano causó revuelo en las redes sociales por la exclusiva y costosa sortija que le regaló a su prometida y Duval hasta bromeó en desear pronto conseguir un novio que la trate igual; aunque aseguró que prefiere mantenerse alejada de toda relación sentimental, al menos por ahora.

"Me emocioné, quiero ir a esa boda. Me emocioné muchísimo, la verdad desde que empezaron ha sido como mi relación de sueño y digo ‘ay qué bonito, en qué momento se me acabaron a mí las ganas de enamorarme, qué lindos’. Te lo juro que sí". dijo la actriz de la Familia P.Luche al ser interrogada por la prensa.



Sin embargo, señaló que todavía no está preparada para tener otro compañero de vida."Estoy contenta conmigo ahorita y no quisiera compartir mi tiempo con nadie más que no sea el trabajo, entonces no estoy preparada todavía para tener a un compañero. Ojalá que llegue y que sea así como el de Belinda, que me dé mi anillo", añadió la recordada 'Federica'.

Anillo de bodas

Respecto a la alianza de matrimonio, Duval confesó que pese a no ser una aficionada de las joyas, decidió comprase un anillo para "regalárselo a sí misma" y comenzar un pacto para amarse y respetarse siempre.

"A mí no me gustan mucho las joyas, yo me compré a mí este anillo un día que me sentía medio perdida y un día me metí a una joyería y dije, copiándole a Yolanda Andrade: ‘me voy a casar conmigo y voy a hacer un compromiso conmigo de amor y de ya no permitir tonterías’. Me compré este anillo que era bien carísimo y ahí lo traigo. Y entonces digo: ¡tan bonito! Y luego el de Belinda y digo: ‘ay, mejor ya no’", comentó entre risas la cómica actriz.



