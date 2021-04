'Vieja sin moral y cobarde': Frida Sofía arremete contra Pati Chapoy

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras la acusación de abuso sexual hecha por Frida Sofía contra su abuelo Enrique Guzmán, este acudió al programa "Ventaneando", conducido por Pati Chapoy, para aclarar y defenderse. Sin embargo, la hija de Alejandra Guzmán arremetió contra Chapoy por la entrevista a su abuelo.

A través de Instagram, Frida Sofía emitió su opinión. Primero compartió a través de sus historias una captura de pantalla de un usuario criticando que la periodista Chapoy apoyara a su abuelo, por lo que Frida aprovechó para enviar polémicos mensajes a la conductora de "Ventaneando".

“Me das pena como mujer, periodista o lo que quieras hacerte llamar. Lo que si eres es una mala persona y un asco de mujer”, escribió Frida Sofía.

“Nunca sentí nada más que frialdad las veces que me entrevistaste. Y si fuera una denuncia de una mujer en tu familia ¿También te sentarías con tu cara de momia al lado del abusador, a acariciarlo y escuchar sus respuestas?”, agregó.

Luego, la hija de Alejandra Guzmán publicó fragmentos de la entrevista en su perfil de Instagram y escribió: "El perfecto ejemplo de lo que es esta industria, pero mejor ejemplo nos pone a las mujeres. Esta es una vieja sin moral y cobarde" finalizó.

Entrevista

Durante la entrevista realizada por Chapoy para que Enrique Guzmán contara su versión de la historia, este se lanzó a llorar asegurando que nunca había tocado a nieta.

Con el brazo alrededor de Chapoy y viéndola a los ojos aseguró que todas las acusaciones eran una farsa de Frida Sofía porque la familia le quitó el apoyo económico.

“En mi puta vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decírtelo de otra manera. Lo único que conozco es verla crecer. No la he tocado ni darle un beso en un cachete. No la he sentido nunca. La veo con mis ojos no tengo más, no he podido tocar nunca a esa niña. No me veo así, no soy yo, Pati”, comentó el padre de Alejandra Guzmán.

Frida Sofía reveló el pasado 8 de abril que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella cuando era pequeña, durante una entrevista con el programa "De primera mano".

"¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. A esa edad no tienes ni idea, no tienes consciencia, se vuelve algo normal. Qué asco, pero es como que alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, porque te están tocando tus partes íntimas", contó.

Hasta el momento Pati Chapoy no ha emitido una respuesta sobre las declaraciones de Frida Sofía, sin embargo, quien ya respondió y defendió a Enrique Guzmán fue Alejandra, quien a través de un video le pidió a su primogénita acudir a terapia y así poder reconciliarse.

