Hermano menor de Belinda busca ser diputado en México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los artistas y familiares de los mismos parecen verse motivados a ocupar cargos públicos durante el próximo periodo de gobierno en México. Primero fue el hijo del cantante Vicente Fernández, Vicente Fernández Jr. y su novia, luego "Paquita la del Barrio" y ahora, el hermano menor de la cantante Belinda.



Ignacio Peregrín Schüll busca convertirse en diputado federal por el Distrito XV Benito Juárez, de la mano de la coalición "Juntos hacemos historia".



La noticia fue confirmada por su hermana Belinda, quien dedicó un emotivo mensaje a "Nachito" -como ella lo llama- y compartió su perfil político en su cuenta de Instagram.

"No sabes lo que me llena de orgullo leer esto, has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor. Estoy orgullosa de ti, eres un gran hombre lleno de empatía por los demás. ¡Vamos con todo mi Nachito!", publicó en una de sus historias.

Perfil

Ignacio tiene 24 años y es empresario, pues junto a su hermana fundó la cadena de bares "La Chismosa", mismos que funcionan en diferentes puntos de la capital mexicana y hasta tiene sucursales en Estados Unidos.



El candidato busca ocupar el puesto público a través del Partido Morena, mismo en el que milita el actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador y a quien la cantante española nacionalizada mexicana, apoyó desde el principio.A

