¿Cuál fue la secuela de "Yo soy Betty, la fea" y por qué fracasó?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea" fue un éxito rotundo, tanto así que fue emitida en 180 países y adaptada en más de 30 ocasiones. Sin embargo, no todo a su alrededor fue tan bien recibido.



En la historia, Beatriz Pinzón y Armando Mendoza se conocen gracias a que él era el presidente de una prestigiosa empresa de moda y ella era una economista que llegó a aplicar para una plaza de trabajo en dicha compañía, la cual llevaba por nombre "Ecomoda".



Justo ese mismo nombre llevó la segunda parte de la historia, la cual fue producida como una continuación, donde todo giraba en torno a los protagonistas siendo padres y sus retos frente a la empresa. Pero esta fue considerada un rotundo fracaso.

VEA: Hugo Lombardi y Betty la fea estaban casados durante la novela



La producción colombiana hecha por el canal RCN no alcanzó los mismos niveles de sintonía que "Yo soy Betty, la fea", según algunas teorías, porque el público quedó tan satisfecho con el final de la primera parte, que no necesitaba una segunda entrega.



Otros indican que se debió a que muchos amaron el personaje de Betty -quien era interpretada por Ana María Orozco- pues era torpe y desaliñado, pero en "Economoda" ya no se mostraba de esa forma, perdiendo de alguna manera su esencia.

ADEMÁS: Ana María Orozco, actriz de "Betty la fea", asegura que no recibe regalías



Además, en esta versión se presindió de algunos personajes que le daban su toque al programa, como fue el caso de Marcela Valencia y "La Peliteñida", papeles interpretados por Natalia Ramírez y Lorna Cepeda.



De esa forma, solo se lograron realizar 35 capítulos de "Ecomoda", contra los 335 que se emitieron de la telenovela original. Aunque algunos fanáticos de la serie han pedido a Netflix que incluya a la secuela en su parrilla de programación.