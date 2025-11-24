¿Por qué Miss Estonia renunció a su título tras el escándalo de Miss Universo 2025?

Brigitta Schaback ha anunciado su dimisión como Miss Universe Estonia, alegando discrepancias éticas con la dirección nacional del certamen
La septuagésima cuarta edición de Miss Universe, celebrada en Bangkok, continúa generando controversia incluso después de su conclusión.
La representante estonia, Brigitta Schaback, formalizó este sábado mediante una publicación en Instagram su decisión de renunciar al título nacional que ostentaba.
En su comunicado, Schaback señaló directamente a la directora nacional del concurso en Estonia, Natalie Korneitsik, como la razón principal de su alejamiento.
"Mis valores y ética profesional no coinciden con los de la directora nacional", expresó la modelo en la red social.
La dimisionaria subrayó que mantendrá su compromiso con las causas que defendió durante su participación en el certamen
"Mi compromiso con el empoderamiento femenino y la igualdad permanece intacto, y continuaré este trabajo de forma independiente sin ninguna vinculación adicional con Miss Universe Estonia", añadió en su declaración.
El anuncio se produjo apenas dos días después de la coronación de la mexicana Fátima Bosch como ganadora del certamen internacional.
La edición de 2025 ha acumulado una serie de incidentes que han eclipsado el desarrollo habitual de la competición.
Durante los días previos a la final, el director del concurso en Tailandia, Nawat Itsaragrisl, protagonizó un enfrentamiento público con Bosch que derivó en un gesto de solidaridad por parte de otras concursantes, quienes abandonaron momentáneamente el evento en señal de protesta.
La presión mediática obligó a Itsaragrisl a ofrecer una disculpa pública, aunque el episodio ya había generado un debate considerable en las redes sociales.
La proclamación de Bosch como vencedora tampoco estuvo exenta de controversia. Diversos sectores de la audiencia expresaron su desacuerdo con el veredicto, argumentando que otras participantes habían ofrecido intervenciones superiores durante la ronda de preguntas definitiva.
Entre las voces críticas destacó la de Natalie Glebova, Miss Universe 2005 y miembro del jurado en esta edición, quien utilizó sus redes sociales para manifestar que, desde su perspectiva, la primera finalista merecía el título. Glebova también cuestionó la ausencia de transparencia en el proceso de deliberación.
Tres días antes de la gala final, Omar Harfouch, compositor franco-libanés designado como jurado, renunció a su participación. En su comunicado de dimisión, Harfouch denunció la existencia de un "comité secreto" que habría preseleccionado a las treinta semifinalistas y conocido el resultado con antelación.