Publican primera imagen de Kristen Stewart como Lady Di en "Spencer" 

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La primera foto de Kristen Stewart en el papel de Lady Di salió a la luz este miércoles mostrando como lucirá la actriz en "Spencer".

Dirigida por el reconocido Pablo Larraín, la actriz está más que lista para uno de los papeles más sensibles de toda su carrera, el cual creo polémica desde el momento en que se anunció su participación en la cinta del director chileno.

La cinta con el título de "Spencer", apellido de soltera de Lady Di, abordará un momento específico de la vida de la ex realeza. La trama se centrará en el rompimiento con su exesposo Carlos de Gales en los años 90s, en los tres días de sus últimas vacaciones de Navidad en la Casa Windsor en la finca Sandringham en Norfolk, en Inglaterra, según se informó con anterioridad.

Kristen Stewart is Diana, Princess of Wales, in Pablo Larraín’s SPENCER. pic.twitter.com/ldpNLOGhOt