Andrea Legarreta pide disculpas por dudar sobre abuso de Nath Campos

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Una gran controversia causó el comentario de la presentadora del programa "Hoy", Andrea Legarreta, quien puso en duda la violación que denunció la youtuber Nath Campos.



A raíz de toda la controversia, Legarreta ofreció una disculpa pública "como mujer y madre de dos mujeres", asimismo aseguró que siempre se ha manifestado en contra de los abusos y violencia.



En sus polémicas declaraciones Legarreta había dicho que era un poco confuso que ella (Nath Campos) denunciara un acto de violación y siguiera manteniendo una relación con el abusador.



"Yo no estuve presente, me parece que es una situación terrible y no tienes que estar presente para creer o no, simplemente si ella lo está declarando y de esa manera, lo que yo tengo que hacer como mujer es apoyar y que esto llegue a las máximas consecuencias y se aclare por los dos lados esta situación", dijo la conocida mexicana.



Agregó: "Me duele mucho que hayas tenido que pasar por esto porque yo soy madre de dos hijas y les he enseñado que nada justifica ningún tipo de violencia ni un ataque sexual: ni su ropa, ni si tomaron o no".

"De corazón les pido también, que no soy alguien que le guste atacar a otras mujeres, ni soy una persona de guerra ni quiero que nadie lo pase mal. Aún en mis peores momentos la gente que me ha hecho mucho daño nunca le he deseado el mal. Imagínense si yo con un comentario quiero poner en duda las declaraciones de una chica que la pasó tan mal créanme que no es así", manifestó.







Por su parte, su compañero de set, Arath de la Torre, también ofreció disculpas y aseguró que no está de acuerdo con lo que le sucedió a la youtuber.



"Lo único que dije es que en efecto hay que ser muy responsables, hay que denunciar con tiempo y hay que acabar con estas prácticas definitivamente y entre más rápido mejor", señaló.



"En ningún momento he dicho que el alcohol sea tema para violar a una mujer, que es mentira lo que está sucediendo. No se esperen, denuncien, tengo dos hijas maravillosas una mujer que está filmando este video".