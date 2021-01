Katy Perry y Orlando Bloom dejan de lado sus planes de boda

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Llegar al altar ya no es una prioridad para la cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom, quienes en 2020 se convirtieron en padres.



Según una fuente cercana a la pareja, ambos están enfocados en cuidar a su pequeña Daisy Dove por lo que casarse y volver a vivir el estrés de los planes de boda no es algo que vaya a pasar en poco tiempo.



Esta persona cercana a Bloom y Perry comentó que mientras organizaban su enlace nupcial lo que más sintieron fue estrés y no quieren volver a pasar por eso.



"Dejaron la planificación de la boda en un segundo plano y no ha habido discusión sobre una nueva fecha en este momento. No quieren presionarse por ese tema”, dijo esa persona a Entertainment Tonight.

Esta persona aseguró que la pareja piensa en este momento: "Si no está roto, no lo arregles".



Asimismo, dijo que ambos están enfocados en ser papás, sobre todo Orlando. "Ha estado completamente en modo papá y es algo que se le da muy natural. Está realmente concentrado en Daisy y en hacer de ella su prioridad”.



Por su lado, Katy Perry está feliz con su papel de mamá y tiene planes de regresar a la música, pero esta vez lo hará de una forma más tranquila.

