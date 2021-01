Maquillista asegura haber tenido una aventura con Kanye West

Cole Carrigan no confirmó ni negó su supuesta aventura con Kanye para evitar una demanda de Kim.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La polémica sigue persiguiendo al rapero Kanye West. Ahora el maquillista Cole Carrigan asegura haber tenido una aventura con el esposo de Kim Kardashian.



El influencer de 22 años reveló las pruebas del supuesto amorío con el famoso cantante que enfrenta un polémico y costoso divorcio con la madre de sus hijos.



En las pruebas sobresale la pllática con uno de los supuestos guardaespaldas del famoso empresario. En las imágenes se lee que un auto lo recogería "en 20 minutos" para llevarlo al hotel W en Hollywood.



“No confirmo ni niego estos mensajes con su guardaespaldas. No puedo decir demasiado porque no quiero una demanda de Kim Kardashian West, pero estos son literalmente los mensajes de su ex guardaespaldas, que se acercó a mí, eso es todo lo que voy a decir al respecto”, dijo el maquillista.

En otra publicación en Tik Tok, Carrigan manifestó: “Como todos piensan que estoy editando y no quiero morir en manos de Kris Jenner, aquí hay más evidencias que yo puedo ofrecer legalmente”.



Ante los rumores de su divorcio con Kim, otra influencer de Tik Tok aseguró que el tercero en discordia en el matrimonio West-Kardashian era el maquillista Jeffree Star.



Ante las acusaciones, Star se pronunció y aseguró que estaba soltero y que West no era su "tipo" de hombre, por lo que negó cualquier romance.