Aplazan hasta marzo entrega de premios Grammy

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Los premios Grammy 2021 no se entregarán este mes en Los Ángeles y han sido aplazados a marzo por el aumento de casos y muertes por coronavirus



La Academia de la Grabación dijo a The Associated Press el martes que la ceremonia anual cambió de su fecha original del 31 de enero a marzo.



Los Grammy serán transmitidos desde el Staples Center de Los Ángeles.



El condado de Los Ángeles, el epicentro de la crisis en California, ha superado las 10,000 muertes por covid-19 y suma 40% de las muertes en California. Se trata del tercer estado en superar las 25,000 muertes por la enfermedad en Estados Unidos.



Un promedio de seis personas muere cada hora de covid-19 en el condado de Los Ángeles, donde reside un cuarto de los 40 millones de habitantes del estado. Las autoridades de salud del condado temen que haya un aumento de casos por Navidad y Año Nuevo.



El anfitrión de “The Daily Show” y comediante Trevor Noah presentará los Grammy 2021, en los que Beyoncé es la principal nominada con nueve menciones.



Taylor Swift, Dua Lipa, Roddy Ricch, Jhené Aiko, Post Malone, Renée Zellweger, Billie Eilish y su hermano productor Finneas también compiten por gramófonos dorados. Entre los nominados por primera vez están The Strokes, BTS, Megan Thee Stallion, Harry Styles y Blue Ivy Carter.



Los artistas que actuarán en la ceremonia serán anunciados en una fecha posterior.