Andrea Legarreta aumenta rumores de posible salida del programa "Hoy"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Esta semana los rumores de la posible salida de la presentadora Andrea Legarreta del programa "Hoy" aumentaron luego de que la mexicana asegurara en una entrevista que "la vida sigue".



En la plática con Edén Dorantes para su canal de YouTube, Andrea aseguró que ya necesita unas buenas vacaciones ya que el programa no se ha detenido a pesar de la pandemia del covid-19.



"El programa "Hoy" no se ha detenido y yo creo que sí es justo y necesario unas vacaciones”, dijo.

El reportero cuestionó a Legarreta sobre un retiro, a pesar de ser considerada como una de las figuras "más emblemáticas del matutino".



"Mira, yo sí creo que el tiempo y los años te van colocando en un sitio. Lo que también creo es que nadie es indispensable", aseguró la presentadora.



Continúo diciendo que "siento que si de pronto terminara el programa Hoy cada quien tomaríamos un camino distinto quizás y con el mismo gozo, la misma entrega y la misma pasión. No se terminaría el mundo para nadie tampoco, agradezco mucho porque hay gente que dice ‘pienso en Hoy, pienso en ti’, y eso para mí es muy bonito, imagínate han nacido generaciones nuevas, han crecido con nosotros, han bailado el ‘Felicidades’ desde que estaban chiquititos, otros ya son unos niñotes, otros ya se casaron”.



"No sé si yo no estuviera no existiría Hoy, yo creo que sí, yo creo que he aprendido a comprender que la vida sigue, sin embargo pues lo valoro mucho y aprecio que me digan eso”, expresó.

