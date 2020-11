Galilea Montijo se recupera del covid-19 y asegura que tiene secuelas

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Galilea Montijo ya superó el covid-19 y volvió al programa "Hoy", donde confesó que aún sufre secuelas de la enfermedad.



La presentadora confesó que estuvo tres días con síntomas de la enfermedad, que le fue diagnosticada hace unas semanas, y que ahora tiene secuelas leves que no le permiten continuar con su vida de forma normal.



Galilea aseguró que a pesar de que aún tiene problemas para respirar, cuando se realizó la prueba de covid-19 salió negativa.

“Luego como un poquito sofocada, como con este agotamiento raro pero es normal, me dijeron que voy a estar así un ratito. Sí la pasé mal tres días, pero gracias a Dios todo bien”, declaró.



“Si no me hubiera hecho el examen ni me hubiera enterado, a mí sólo me dieron durante los últimos tres días, también psicológicamente tiene mucho qué ver... Ya me hicieron exámenes de sangre y todo está bien, nada está inflamado”, añadió.

“Te dan muchas angustias en la noche, de lo importante que es la salud, que tu familia esté bien. Es un bicho que desgraciadamente asociamos con la muerte y esas angustias te dan en la noche. Entonces es lo importante de estar bien con la vida, con el mundo", continuó.



Contó que ni su hijo ni su esposo se infectaron con el virus.