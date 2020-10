Angie Flores sobre su nuevo sencillo: "Pueden crear su propia historia con Rewind"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La cantante hondureña Angie Flores conversó este martes en exclusiva con EL HERALDO y nos platicó que se vienen muchas sorpresas en su carrera artística, además adelantó muchos detalles con los que piensa sorprender a sus fanáticos.



Durante la entrevista, la "reina de Honduras" se mostró muy agradecida con los millones de personas que siguen su carrera desde su paso por La Academia, el concurso de canto que la catapultó a la fama tras sus impecables presentaciones con las que ganó el segundo lugar del importante programa.

Desde entonces, la joven originaria de Cortés, al norte del país, no ha parado de trabajar para avanzar en su carrera y está próxima a estrenar su nuevo sencillo que lleva por nombre "Rewind", tema que promete una mezcla de géneros y emociones que harán vibrar a quienes lo escuchen.

"Rewind es una canción muy bonita, a mí me gusta mucho porque me hace recordar cuando mis abuelos me contaban sobre esos amores limpios, bonitos, esos hombres caballerosos, poetas, románticos, detallistas, entonces me hace pensar cómo eran los amores antes, como en las películas; pero a veces eso cambia, entonces en la canción algo pasa y ella decide darle una segunda oportunidad a su pareja, a su relación. Volver a recordar cómo se enamoraron y cómo se conocieron", compartió la cantante.

Su nuevo sencillo se estrenará la primera o segunda semana de noviembre y estará disponible en todas las plataformas digitales, por lo que Angie pidió a sus seguidores estar muy pendientes, pues además asegura que una de las cosas que más le gustan es que "pueden crear su propia historia con Rewind".

El momento de su concierto llegó

Sus seguidores han estado esperando pacientemente por ver a Angie convertirse de nuevo en una loba sobre el escenario y enamorar a todos con su potente voz, sin embargo, la espera está a punto de terminar, pues este sábado 24 de octubre tendrán la oportunidad de escucharla a través de las plataformas de TV Azteca, desde las 6:00 de la tarde hora de Honduras y a las 7:00 de la noche, en México.

La hondureña describió su concierto como "un viaje a través de sus canciones favoritas", pero a la vez muchas sorpresas y nuevas experiencias. Angie también aprovechó la oportunidad para contarnos más sobre su vida personal y sus planes a futuro.

Vea la entrevista completa a continuación o haga clic aquí

