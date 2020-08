"Black Is King", la película de Beyoncé elogiada y criticada

El largometraje acompaña el álbum 'The Lion King: The Gift', lanzado en julio de 2019 e inspirado en la película 'El Rey León', una versión de acción en vivo del clásico de Disney.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-El filme "Black Is King" de la cantante estadounidense Beyoncé fue puesto en línea este miércoles por la plataforma Disney+, recibiendo elogios por su celebración de la cultura negra y críticas por una visión alejada de África.



El largometraje acompaña el álbum "The Lion King: The Gift", lanzado en julio de 2019 e inspirado en la película "El Rey León", una versión de acción en vivo del clásico de Disney.



La película retoma el tema del "Rey León", presentando a un joven que se embarca en un viaje de iniciación, que Beyoncé convirtió en un ambicioso proyecto estético que ha sido aclamado por la crítica.



Jude Dry, del sitio IndieWire, celebró una película "saturada de impresionantes efectos visuales".

Y en el marco del movimiento de protesta desatado por la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco, el proyecto, enfocado en la herencia negra, tiene una resonancia multiplicada.



"'Black Is King' presenta artistas africanos cuyo trabajo combina brillantemente con el de los estadounidenses que tienen raíces en el continente" negro, escribió John DeFore del Hollywood Reporter.



Pero algunos han criticado la "wakandificación" de "Queen Bey", en referencia a Wakanda, un reino africano imaginario donde se desarrolla la película y la tira cómica "Black Panther".



Según sus detractores, Beyoncé otorga una visión distorsionada y amalgamada de África.



"¿Alguien puede decirle a Beyoncé que África no es solo cultura y que somos personas normales?", Tuiteó Kaye Vuitton, un nigeriano.

"Hay cosas más urgentes que enojarse con una afroamericana que usa sus medios para interrogar, explorar e interpretar artísticamente la forma de llenar los vacíos de su identidad", escribió en el diario británico The Independiente Timeka Smith, activista de igualdad racial.



Esos vacíos, agrega, son las conexiones entre los afroamericanos y su pasado africano que han sido cortadas y que procuran restablecer.