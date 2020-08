"No esperaba una cosa así": Carlos Villagrán recuerda propuesta de Pablo Escobar

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Carlos Villagrán, reconocido por su personaje de Quico en la serie El chavo del 8, reveló que en su momentos de fama el narcotraficante Pablo Escobar quiso contratar sus servicios para amenizar la fiesta de cumpleaños de su hija.



En una entrevista para la cadena América TV de Argentina, el actor mexicano recordó que durante un viaje a Colombia uno de los trabajadores del líder del Cártel de Medellín le hizo la propuesta, misma que incluía una fuerte suma de dinero.



"Estaba en el hotel Tequendama, en Bogotá, cuando me llaman de la recepción. Me dicen: ‘Hay tres personas que quieren hablar con usted’. Pensé que eran periodistas", recordó.

Villagrán reconoció que al saber de quiénes se trataba o a quién representaban sintió escalofríos.



"Subieron, nos presentamos, traían un portafolio en la mano, lo abrieron y sacaron un chequera, me la pusieron en una mesita de centro, la abrieron. Me dijeron; ‘Mañana es el cumpleaños de la hija de nuestro patrón, él quiere que usted actúe, ponga la cifra que quiera, hasta un millón de dólares", manifestó.



Carlos aseguró que para rechazar la propuesta explicó a los tres hombres que su contrato laboral no le permitía realizar presentaciones fuera de las planeadas por la empresa que lo llevó a Colombia. Los hombres de Pablo entendieron su razón y no continuaron insistiendo.

“Se me heló el cuerpo, no esperaba una cosa así. Se me ocurrió decirles que yo traía una cláusula en la que decía que yo podía hacer nada más a lo que vine, me lo respetaron, cerraron las chequeras, cerraron el portafolios, se despidieron muy bien de mí y se fueron. Yo supongo que era gente de Pablo Escobar”, reveló el actor.



Sin embargo, asegura que tras haber rechazado la oferta de Esocbar lo embargó el miedo y decidió que regresar a México, donde posteriormente no tuvo ninguna represalia.