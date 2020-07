Exesposo de Naya Rivera revela algo que la actriz odiaba de él

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Ryan Dorsey, exesposo de la fallecida actriz Naya Rivera, se encuentra muy afectado con la muerte de la madre de su hijo, pero es hasta ahora, a casi cuatro semanas del trágico accidente en el Lago Piru, que él rompe el silencio y cuenta detalles muy íntimos de su relación.

Con un desgarrador mensaje, donde recuerda a su expareja como la mejor madre y amiga del mundo, el actor plasmó su dolor.

“Esto es tan injusto... No hay suficientes palabras para expresar el vacío que queda en los corazones de todos. No puedo creer que esta sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré. Estabas justo aquí... Estábamos en la parte de atrás nadando con Josey un día antes”, expresó.

Odiaba que le tomara muchas fotos

En la actualidad, tomar fotografías a nuestros seres queridos es algo que solemos hacer para inmortalizar hermosos momentos. En este caso, Ryan contó que disfrutaba retratar a Naya junto a su hijo, aunque a ella le disgustaba.



“La vida simplemente no es justa. No sé qué decir. Estoy agradecido por nuestros tiempos y nuestro viaje que nos unió y nos dio el niño más dulce y amable que pudimos esperar. Recuerdo que a veces te molestabas: ‘Ryan, ¿puedes dejar de tomar fotos?’. Me alegro de no haberte escuchado porque tengo cientos y probablemente miles de instantáneas y videos que Josey tendrá para siempre y sé que su madre lo amaba más que a la vida, y lo mucho que nos divertimos juntos mientras crecía”, continuó.

El actor asegura que su pequeño hijo ha sido pieza clave para lograr superar este doloroso momento.



“La vida se trata de buenos y malos momentos, pero con Josey aquí hace que los malos sean un poco menos, porque una parte de ti siempre estará con nosotros. Nunca olvidará de dónde vino. Te extrañamos. Siempre te amaremos. Te amo Meep”, concluyó.

También aprovechó para agradecer las muestras de apoyo recibidas que le han reconfortado grandemente.

“A todos los que se acercaron y no he tenido la oportunidad o simplemente no me he puesto en contacto con ustedes: Gracias a todos por el amor y el apoyo abrumador que nos han enviado”, compartió.

Por último, compartió una reflexión, de esas que te invitan a ser una mejor persona, amar a los demás y siempre amar tu vida.

“Solo diré al final, sé amable contigo mismo, sé amable con los demás, perdona, olvida, no guardes rencor. Si no tienes nada bueno que decir, trata de no decir nada. Hay paz en el silencio. El tiempo en la Tierra es precioso y nunca se sabe ... nunca se sabe lo que podría pasar. Mantén a tus seres queridos cerca y valora los momentos que tienes con tus seres queridos”, concluyó.