AUDIO: La llamada al 911 que reportó desaparición de Naya Rivera

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La llamada que reportó la desaparición de la actriz Naya Rivera al 911 fue publicada en redes sociales por la policia del condado de Ventura, en California.



En la breve grabación, de apenas 28 segundos, se escucha a una mujer decir que hay un niño solo en un bote y que su mamá no está cerca.



"Tenemos una emergencia, quiero reportar una persona desaparecida, encontramos a un pequeño solo en un bote y su madre no aparece por ningún lado", se escucha en el audio.



Minutos después, la policía fue hasta el Lago Piru y encontró al menor dormido y solo en el bote que su mamá había alquilado para pasear.



El menor relató a las autoridades que su mamá se lanzó al agua y no volvió a subir. El menor está estable y en compañía de sus familiares.



Además del audio, también se difundió un video que muestra el momento en que Naya llega junto a su hijo al parque donde alquila el bote para navegar en el lago.

Sin vida

Las autoridades han dicho que a este punto ya no esperan encontrar a la exprotagonista de Glee con vida. Los encargados de la búsqueda están buscando el cadáver, pues aseguran que es muy probable que se haya ahogado, pues encontraron su chaleco salvavidas en el bote.



Asimismo, han descatado que se trate de un crimen, por lo que se maneja que fue un lamentable accidente.



De igual forma, los rescatistas aseguran que es posible que el cuerpo se haya enredado con algo debajo del agua y que el cadáver no pueda salir a la superficie.

