Hijo de Naya Rivera: "Mamá saltó al agua y no volvió a subir"

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La desaparición de la actriz Naya Rivera ha causado conmoción entre sus seguidores, familia y amigos más cercanos, ya que lo que debía ser un viaje para recordar con felicidad y amor junto a su hijo se ha convertido en una tragedia.



Y es que la guapa actriz alquiló un bote para disfrutar del verano junto a su hijo Josey de cuatro años en el Lago Piru, pero según contó el pequeño su mamá no volvió a salir del agua.



"Mamá saltó al agua y no volvió a subir", fue lo que dijo niño a las autoridades cuando lo encontraron solo y dormido dentro de nave que había alquilado su madre.



Según compartió TMZ, el menor contó a la policía que ambos se habían lanzado al agua, pero que su mamá no salió del bote por lo que él decidió subir al bote.

El estado de salud del menor es estable y se encuentra bajo el cuidado de la familia. Eric Buschow, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Ventura, señaló que las autoridades creen que la desaparición de Rivera se trató de un ”horrible accidente” y que murió ahogada.



Además, se informó que en el barco se encontraron las pertenencias de la actriz: cartera, billetera y comida. Por su parte, el vehículo de Rivera estaba estacionado cerca de la compañía donde alquiló el bote.