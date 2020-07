Buscan a Naya Rivera, actriz de "Glee", en lago de California

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Las autoridades buscaban a la exestrella de “Glee” Naya Rivera, desaparecida en un lago del sur de California.



La policía del condado de Ventura confirmó el miércoles por la noche que Rivera, de 33 años, era la persona a la que se buscaba en las aguas del Lago Piru, que está unos 90 kilómetros (56 millas) al noroeste del centro de Los Ángeles.



KNBC reportó el miércoles por la tarde que Rivera había arrendado un bote en el lago, y que se había encontrado a su hijo pequeño en el bote con un chaleco salvavidas. En la embarcación estaban los documentos de identificación de Rivera. La policía del condado inició el miércoles por la tarde una búsqueda con botes y helicóptero, pero se suspendió al anochecer. Estaba previsto reanudar las labores el jueves.

El hijo de cuatro años de Rivera nació de su matrimonio con el actor Ryan Dorsey. La pareja completó su divorcio en junio de 2018 tras casi cuatro años casados.



En su autobiografía “Sorry Not Sorry”, Rivera describió a su hijo como “mi mayor éxito, nunca haré nada mejor que él”.



Rivera interpretó a Santana, una animadora en la comedia musical “Glee” que se emitió en Fox entre 2009 y 2015. Apareció en 113 episodios de la serie.



