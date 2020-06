VIDEO: La reacción de J Balvin tras ser confundido con Maluma

MEDELLÍN, COLOMBIA.- Un video de J Balvin donde es confundido con un "parcero" Maluma causó furor en las redes sociales por su divertida reacción. El protagonista fue un joven que pedía dinero en la calle y lo confundió con Maluma.



En las imágenes se ve al intérprete de "Blanco" manejando su lujosa camioneta y darle un billete a un joven a través de la ventana.



"Oye, ¿usted es Maluma?", le pregunta mientras recibe el efectivo. El cantante responde: "No, no, no, yo soy Balvin" y avanza en su vehículo.

Vea aquí: Los 10 reguetoneros más ricos del mundo ¿Cuánto ganan?



Sin embargo, el joven de la calle se emocionó tanto que no pudo evitar "guindarse" del vehículo para agradecerle por el dinero que recibió.



"Dios lo bendiga, venga deme la mano", le dice el joven e inmediato el famoso cantante se la da y sonríe de ver la emoción de su fanático.





Además de publicar el video, Balvin escribió: "Si me confundió con @maluma significa que soy muy lindo".

Mire aquí: Reguetoneros que han tenido problemas con la justicia