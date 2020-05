Maico Kemper, exnovio de Christian Chávez, lo denunció por violencia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El exintegrante de RBD, Christian Chávez, fue denunciado por supuesta violencia por su guapo novio Maico Kemper, quien aseguró que pensó que el artista era un buen hombre, pero que se cansó de sus agresiones.



En una entrevista para TV Notas, Kemper, un maquillista profesional, confesó semanas después de que el artista lo presumió en redes sociales que su romance termino mal por las agresiones.



Según lo que comentó el holandés, una cena que debía ser romántica terminó en una pesadilla ya que aseguró que después de beber alcohol él decidió hablar con Christian sobre lo que ocurría, pues se sentía que sufría de abusos.



“Me dijo que estaba loco, que estaba borracho, por lo que exploté y comencé a gritarle. Ahí Christian me empezó a grabar. Se puso muy agresivo, y ante esto, yo le dije que era la última vez que me maltrataba, que ahora sí me iba a ir, pero de pronto me golpeó en la cabeza con la botella de tequila”, confesó.



Kemper comentó que perdió el conocimiento y que al depertar se encontraba en la cama que compartía con Chávez. El joven maquillista aseguró que su novio trató de convencerlo que se cayó y que por eso se lastimó la cabeza.

Aseguró que por la gravedad de la herida tuvo que ser llevado a un hospital y el cantante se encargó de convencer a los médicos que el golpe gue por una caída.



Días después del incidente, Kemper decidió terminar la relación: "Aproveché que Christian había estado fumando marihuana en la noche, y estaba dormido profundamente; ya como a las 10 de la mañana pasó una amiga por mí".



El exnovio de Chávez aseguró que el también actor de telenovelas fuma marihuana y consume alcohol todos los días.



Al ser consultado por qué estuvo más de un año con el exRBD dijo: "Pensé que era un buen hombre y que podía manejar la situación, que todo podía cambiar, que en algún momento todo se arreglaría, aguanté mucho, pero cuando me golpeó no podía tolerar más, los últimos meses yo ya estaba aterrado".



“El momento que ya no pude soportar fue cuando me golpeó, sabía que ya era momento de salirme. Ahora quiero que toda la gente sepa lo que pasa con él, esto no es justo”, finalizó diciendo.

Christian responde

Después de conocerse la polémica, el cantante publicó un pequeño comunicado en sus redes sociales para referirse al asunto que está atravesando con su expareja.



"Por medio de la presente quiero transmitirles que por temas legales no puedo dar ningún tipo de declaración sobre las falsas acusaciones en las que se atenta a mi persona e integridad", dice el comunicado.

"Sin embargo, puedo compartirles que estoy muy tranquilo y enfocado en mi familia y trabajo, sé que todo va a estar bien”, añadió.



“Hablaré del tema cuando mis abogados lo crean pertinente, les pido su comprensión y respeto ante el proceso legal que se está llevando a cabo", finalizó diciendo.



Horas más tarde, en una publicación en Instagram publicó una imagen que decía: "Afortunadamente existe otro día, y otros sueños, y otras risas, y otras personas, y otras cosas".

Hace unas semanas, Christian habló con la revista People y confesó que estaba muy feliz con Kemper y que lo admiraba mucho.