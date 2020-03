Kim Kardashian arremete contra Taylor Swift y la llama mentirosa

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Luego que se divulgara un audio de la plática de Taylor Swift con Kanye West, la esposa del rapero, Kim Kardashain, estalló en las redes sociales contra la cantante de música country y la tildó de mentirosa.



La socialité defendió a través de varios mensajes en su cuenta de Twitter a su marido asegurando que Taylor había dado el visto bueno a la publicación y lanzamiento de la canción.



"Taylor Swift ha optado por reactivar un antiguo intercambio, que en este momento se siente muy egoísta dado el sufrimiento que enfrentan millones de víctimas reales en la actualidad", comenzó diciendo Kim.



En otro mensaje, escribió: "No sentí la necesidad de comentarlo hace unos días, y en realidad estoy realmente avergonzada y mortificada de hacerlo en este momento, pero debido a que ella continúa hablando sobre eso, siento que no tengo más remedio que responder porque ella realmente está mintiendo".



Agregó: "Para ser claros, el único problema que tuve con respecto a la situación fue que Taylor mintió a través de su publicista que declaró que ‘Kanye nunca llamó para pedir permiso... Ellos hablaron claramente, así que les dejé ver eso. Nadie negó que la palabra "perra" fuera usada sin su permiso".



"En el momento en que hablaron, la canción aún no se había escrito completamente, pero como todos pueden ver en el video, ella manipuló la verdad de su verdadera conversación en su declaración cuando su equipo dijo que ella ‘lo rechazó y le advirtió sobre el lanzamiento de una canción con un mensaje misógino tan fuerte’. La mentira nunca fue sobre la palabra perra, siempre fue si había una llamada o no y el tono de la conversación", señaló Kardashian.

Finalizó su enojo diciendo: "Nunca edité las imágenes (otra mentira): solo publiqué algunos clips en Snapchat para dejar mi punto de vista y el video completo que se filtró recientemente no cambia la narrativa. Para agregar, Kanye como artista tiene todo el derecho de documentar su viaje y proceso musical, tal como lo hizo recientemente a través de su documental. Kanye ha documentado la fabricación de todos sus álbumes para su archivo personal, sin embargo, nunca ha lanzado ninguno para el consumo público y la llamada entre los dos habría permanecido en privado o se habría ido a la basura si ella no hubiera mentido y forzado a mí para defenderlo. Esta será la última vez que hable sobre esto porque, sinceramente, a nadie le importa. Lamento aburrirlos a todos con esto. Sé que todos ustedes están lidiando con asuntos más serios e importantes".



La pelea entre Swift, Kardashian y West comenzó en julio de 2016 por la frase en la canción Famous: "I feel like me and Taylor might still have sex/ Why? I made that bitch famous" ("Siento que Taylor Swift y yo todavía podríamos tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Hice a esa perra famosa").