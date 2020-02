Giras de Marc Anthony y Bad Bunny entre las más lucrativas 

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Las giras de conciertos de Marc Anthony y Bad Bunny están entre las 20 más lucrativas del momento a nivel mundial.



Los astros de la salsa y el reggaetón ocupan las casillas 12 y 13 de la lista semanal de Pollstar, respectivamente, con ingresos promedio superiores a un millón de dólares.



U2 está en el primer lugar, seguido por Elton John y Andrea Bocelli.

LEA: Marc Anthony estrena serie de 10 episodios en YouTube



A continuación, las 20 giras mundiales más lucrativas con ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto. La lista se basa en información proporcionada a Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos para la semana del 12 de febrero del 2020.



1. U2; 6.719.086 dólares; 130,45 dólares.

2. Elton John; 3.281.046 dólares; 141,53 dólares.

3. Andrea Bocelli; 2.114.177 dólares; 165,49 dólares.

4. Post Malone; 1.732.321 dólares; 114,60 dólares.

5. Cher; 1.727.214 dólares; 130,67 dólares.

6. Little Mix; 1.725.453 dólares; 59,50 dólares.

7. Tool; 1.505.759 dólares; 108,17 dólares.

8. Jonas Brothers; 1.495.000 dólares; 98,73 dólares.

9. André Rieu; 1.418.149 dólares; 86,91 dólares.

10. Shawn Mendes; 1.251.018 dólares; 70,28 dólares.

11. Michael Bublé; 1.214.470 dólares; 105,11 dólares.

12. Marc Anthony; 1.148.820 dólares; 106,39 dólares.

13. Bad Bunny; 1.081.567 dólares; 90,02 dólares.

14. Chris Stapleton; 1.035.842 dólares; 83,71 dólares.

15. The Black Keys; 971.193 dólares; 104,43 dólares.

16. Trans-Siberian Orchestra; 946.389 dólares; 64,67 dólares.

17. Twenty One Pilots; 815.543 dólares; 73,46 dólares.

18. Scorpions; 783.253 dólares; dólares94,40 dólares.

19. Jerry Seinfeld; 629.028 dólares; 120,16 dólares.

20. The World of Hans Zimmer; 578.266 dólares; 68,20 dólares.