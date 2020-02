Audio revela que Johnny Depp sufría violencia de su esposa Amber Heard

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El actor Johnny Depp sufría violencia doméstica de parte de su esposa Amber Heard de acuerdo a un audio filtrado recientemente.



La grabación, que data de 2015, y fue compartida por "Daily Mail" ha causado revuelo entre los seguidores del famoso protagonista principalmente porque ella pidió el divorcio asegurando que Deep era violento.



Ante la denuncia, interpuesta en 2016, Johnny Depp no solo negó haber sido agresivo, sino que interpuso una demanda por difamación.

Las revelaciones las hizo la misma Amber durante una sesión de terapia que posteriormente fue obtenida por el medio. “Lamento no haberte dado una buena bofetada en la cara, pero te golpeé, no te di un puñetazo”, asegura la actriz y se burla de su marido por haber huido de la pelea.



En el audio también se escucha al actor: “Me fui anoche. Sinceramente, te lo juro, porque no podía soportar la idea de más abusos físicos del uno al otro”, “cariño, te lo digo una sola vez. Estoy aterrado porque parecemos un cuadro ahora mismo”.

En otra parte de la grabación, Heard confiesa: “no puedo prometerle que no volveré a hacer uso de la fuerza. Dios, a la mierda, a veces me cabreo tanto que se me va la pinza”. Depp por su lado le responde que “no voy a tener una disputa física contigo... Tú me pegaste anoche. No soy yo quien tira ollas o lo que sea para darme”.



Depp acusa a su exmujer de ser violenta y golpearle en la mandíbula, a lo que Heard responde lo siguiente: “Me devolviste el golpe, así que no actúes como si no hubieses participado”.



La revelación del audio en medio de la disputa entre los actores afecta a Amber Heard quien tendría que pagar 50 millones de dólares si pierde el caso por difamación.