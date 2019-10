J Balvin critica muestras de amor en redes sociales y Karol G responde

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Al parecer J Balvin no está muy de acuerdo con las parejas que pregonan su gran amor en las redes sociales y eso lo ha llevado a un "desacuerdo" con su colega, la cantante Karol G.



Recientemente, el colombiano publicó un video en su cuenta de Instagram en el que expone no estar de acuerdo con las parejas que exponen un amor perfecto en la redes sociales, mientras que en la vida real no es así. Incluso habla de malos comportamientos de los que él ha sido testigo.

VEA: FOTOS: Ellas son las mujeres que han robado el corazón de Anuel AA

"Yo soy de las pocas personas que comparten su vida de pareja en Instagram, si es que tengo o no tengo. Lo único que no comparto es que veo y me consta demasiados malos comportamientos, pero en sus ‘captions’ ponen somos la pareja de la vida, estamos para siempre, pero he visto con mis propios ojos lo que hacen, entonces de qué sirve tener una vida falsa en Instagram y no tener una vida real sin Instagram”, dice el reguetonero en el video.

En el texto de la publicación escribió: "Yo soy humano y hablo desde mis problemas y realidades, por eso no tengo problema en decir lo que veo en Instagram frente a las parejas ideales y su falsedad (no todas), pero me parece que todos debemos ser reales y también mostrar nuestro lado humano para que no den de qué hablar".

LEA: Hondureña que cuidó a José José en Estados Unidos fue a su funeral

Las palabras de Balvin no tenía destinatario, pero al parecer Karol G se sintió un tanto identificada, pues no tardó en realizar una publicación en la que hace referencia al tema.

El mensaje de la novia de Anuel AA solo estuvo disponible por unos cuantos minutos, pues la cantante decidió eliminarlo.