Hondureña que cuidó a José José en Estados Unidos fue a su funeral   

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Lucila Díaz, la hondureña que cuidó de José José en Estados Unidos, fue al funeral de "El príncipe de la canción" en Miami, Estados Unidos.



Lucila llegó hasta el acto privado en el Miami Dade County Auditorium que antecedió al velorio público del cantante mexicano para poder despedirse de José José.



La hondureña, originaria de Santa Rita, Yoro, fue recibida por Sarita, la hija menor del cantante mexicano, quien entre abrazos y lágrimas fueron captadas por las cámaras.



Sarita, agradeció a todos en nombre de su familia desde el “fondo de nuestro corazón”. “Gracias por recordar a mi papá, por tenerlo en sus corazones. Que nunca muera su música por favor”, dijo.

Lucila Díaz estuvo en el funeral que se realizó en Miami.



Trabajó muchos años para José José

En 1996 ella realizó un viaje a Estados Unidos que le cambió la vida. "Me fuí a visitar a mi hija mayor a Miami y estando allá, luego de una semana, una amiga me comentó que la familia de José José buscaba a una empleada para el mantenimiento de la casa y el cuidado de Sarita -la hija menor del cantante-. Me entrevistaron un día domingo y el lunes comencé a trabajar", dijo.



Según la hondureña a "El príncipe de la canción" le fascinaba que le preparara cuajada, tortillas de harina y frijoles refritos.



"Cuando se lo hice por primera vez quedó fascinado y me dijo que no comía así desde niño, a partir de ese momento se convirtió en la comida preferida de él", comentó.

