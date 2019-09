Yolanda Andrade asegura que su romance con Verónica duró cinco años

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La conductora Yolanda Andrade reveló más detalles sobre su supuesta relación amorosa con la cantante y actriz Verónica Castro, quien a raíz de tanto escándalo se retiró de los escenarios.



Tras rumores de su boda en Ámsterdam, la conductora afirmó que ella sí mantuvo un romance con Castro durante cinco años y que fue un gran apoyo en su vida, sobre todo cuando la cantante pasó por duros momentos debido a su desmejorada salud.

Declaraciones

"Cuando a ella la operaron, yo la llevé a la operación. Yo estuve con ella y ahí no estaba ningún familiar", recalcó Yolanda en una entrevista para Tv y Novelas.



Asimismo, aseguró que todos los comentarios que ha publicado su expareja son para desmeritarla y hacer que sus fanáticos la odien.



“El retiro de Verónica es una mentira para provocar odio hacía mí. De mi boca no había salido su nombre, yo no lo dije, aunque me trajeron en chi… por mucho tiempo todos… Nunca lo hubiera dicho, nunca lo hubiera confirmado si Verónica no hubiera detonado ese misil que aventó al decir que no era lesbiana… Si se retira es por cobardía y no por mí, porque probablemente tiene otros trapos qué lavar”, dijo.

Detalles del romance

Yolanda Andrade también dejó claro que su relación amorosa con Verónica Castro nunca fue un secreto para sus familiares. Cristian Castro y toda la familia conocían su vínculo sentimental.



"La boda fue hace casi 20 años y si hubiera sido ayer no tendría nada de malo; no fue legal, fue simbólica, pero en su momento fue muy significativa para ambas", añadió.



A pesar de estar distanciadas, Yolanda Andrade afirmó que hay fotos y videos de la boda. Sin embargo, la conductora no publicará las imágenes.



"No, no lo considero. El público nos quiere mucho, si salen las fotos y el video, no sé qué cara va a hacer, o qué va a decir al respecto, ni modo que diga que no es ella", concluyó Andrade.