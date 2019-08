“Los secretos de Ciudad Blanca”, una jornada para explorar

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Fundación Kaha Kamasa y el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación están a cargo del desarrollo de un evento extraordinario: “Los secretos de Ciudad Blanca”.



Desde su descubrimiento en 2012, este territorio ha causado revuelo en la comunidad científica internacional, en particular por el carácter misterioso y desconocido de la sociedad que ocupó esta zona hace varios siglos.



“Nuestro deseo es compartir con el público hondureño los descubrimientos que hemos realizado hasta la fecha sobre este tema”, expresó Javier Suazo, coordinador del Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca.



Por tal razón, los organizadores extienden la invitación a participar junto a ellos en esta enriquecedora experiencia que aporta enormes beneficios para el país. “Deseamos constituir una alianza de beneficio tripartito para EL HERALDO, la labor de nuestra institución y el pueblo hondureño”, agregó.



Actividades

El evento en mención incluirá la premier del documental “En busca de la Ciudad Perdida”, realizado por el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación; y los documentales The Lost City of the Monkey God, de Bill Benenson (USA), presentado por el explorador Steve Elkins, descubridor de Ciudad Blanca; e “Inventario de la tierra: Honduras, Ciudad Blanca”, del equipo The Explorers (Francia).



Asimismo, se presentarán las conferencias “Lo que descubrimos en Ciudad Blanca” por Trond Larsen (Conservation International, USA); “La línea de tiempo de Ciudad Blanca”, por el arqueólogo Ranferi Juárez, jefe de arqueología del Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca (Honduras); “La cosmovisión pech”, por el antropólogo Ronny Velásquez (Honduras); y “El entorno biológico de Ciudad Blanca y su relación con la cosmovisión pech”, por los biólogos Onán Reyes y Enmanuel Meraz, investigadores del Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca (Honduras).



De igual forma, el evento contará con exhibiciones de réplicas de los artefactos arqueológicos encontrados, muestras de la fauna y flora de la región y una exposición en realidad virtual que recrea un recorrido por Ciudad Blanca hace mil años. Todo ello dirigido, en particular, al público académico de Tegucigalpa, así como a las principales figuras de la sociedad capitalina.