Muere a los 79 años Peter Fonda, actor estadounidense

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El actor estadounidense Peter Fonda, que protagonizó junto a Dennis Hopper el clásico de 1969 "Easy Rider", murió este viernes a los 79 años debido a un fallo respiratorio producto de un cáncer de pulmón, informó su familia.



Hijo de la leyenda de Hollywood Henry Fonda y hermano de la actriz Jane, Peter murió tranquilamente en su residencia de Los Ángeles, rodeado de su familia, indicó un comunicado.



"Mientras lloramos la pérdida de este hombre dulce y amable, también deseamos que todos celebren su espíritu indomable y amor por la vida", agregó.



"Estoy muy triste. Era mi querido hermano pequeño. El hablador de la familia. He pasado momentos maravillosas a solas con él en los últimos días. Se marchó riéndose", dijo Jane Fonda en una declaración transmitida a la AFP.



Casado tres veces, deja dos hijos, entre ellos la actriz Bridget Fonda.

VEA: Así lucirían hoy con FaceApp los famosos

Oda a la libertad

"Easy Rider", escrito por Peter Fonda, Dennis Hopper y Terry Southern, interpretado por los dos primeros y dirigido por Hopper, es una de las películas representantes de la contracultura estadounidense de los años 1960. Jack Nicholson también actuó en el filme.



La muerte de Peter Fonda deja un gran vacío para toda una generación.



Es que la exitosa película, que relata la historia de dos motociclistas que buscan la libertad a través de un viaje por los grandes espacios del suroeste estadounidense, dejó un mojón.



La imagen de Peter Fonda con las piernas extendidas en su Harley-Davidson pintada con los colores de la bandera estadounidense es un emblema del cine de esa época. Un ejemplar de esa moto se subastó por 1,35 millones de dólares en 2014.

ADEMÁS: 14 famosos que quizá no sabías que ya murieron

Imagen de la estrella de la fama Peter Fonda. Foto AFP







"EASY RIDER escenificó el surgimiento de la cultura hippie, condenó al establishment y celebró la libertad. Peter Fonda encarnó esos valores y los inculcó a una generación", señaló la actriz Illeana Douglas ("Goodfellas") en Twitter.



"El cine independiente comenzó con EASY RIDER", agregó.



"ÍCONO #PeterFonda", tuiteó simplemente el actor Joseph Gordon-Levitt, quien acompañó su mensaje con una foto en blanco y negro del fallecido actor sentado de perfil en una montaña y vistiendo una chaqueta de cuero con una bandera de Estados Unidos estampada en la espalda.



"Descansa en paz", dijo en tanto la directora estadounidense Ava DuVernay en la misma red social, junto a una selfie con Fonda de 2012.

Militante ecologista

Para celebrar el 50° aniversario del estreno de la película (el 14 de julio de 1969), Peter Fonda había organizado una proyección en Nueva York para el próximo 20 de septiembre, con la presencia de músicos para interpretar la célebre banda sonora de la cinta, incluida la inolvidable "Born to Be Wild", del grupo Steppenwolf.



Durante su carrera, interpretó muchas veces el papel del anti-héroe motociclista.



En 1998, estuvo nominado a los Óscar por su papel en la película "El oro de Ulises", de Victor Nuñez, estatuilla que a la postre ganó Jack Nicholson. Aunque Fonda ganó el Globo de Oro por esa interpretación.



Asimismo, interpretó a Mefistófeles en "Ghost Rider" (2007). Su última película, "The Last Full Measure", con Samuel L. Jackson, Morgan Freeman y Laurence Fishburne, se estrenará a finales de octubre en Estados Unidos.



El actor, que comenzó su carrera en la tablas del Broadway de su natal Nueva York, también era un militante ecologista. Fue co-productor de "The Big Fix" (2012), sobre el desastre ecológico que causó la explosión de la plataforma petrolera de BP Deepwater Horizon en abril de 2010 en aguas del Golfo de México.



En el Festival de Cannes de 2011 causó revuelo al calificar al entonces presidente estadounidense, Barack Obama, de "puto traidor", al reprocharle su gestión de la marea negra provocada por ese accidente, que dejó 11 muertos.