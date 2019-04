Lanzarán primer sencillo póstumo de Avicii  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. -El primer sencillo póstumo de Avicii será lanzado la próxima semana y un álbum completo estará disponible en junio.



Los colaboradores del DJ y productor sueco dijeron en un comunicado el viernes que Avicii estaba cerca de completar este nuevo álbum antes de morir en abril pasado en Mascate, Omán, a los 28 años. Los co-compositores de las canciones continuaron trabajando en las piezas para terminarlas y el sencillo "SOS" será lanzado el 10 de abril.



El álbum titulado “TIM” será lanzado el 6 de junio.



El equipo de Avicii dice que desde que falleció "la familia decidió no guardar la música, en cambio querían compartirla con sus fans alrededor del mundo”.



El artista nominado al Grammy, cuyo nombre verdadero era Tim Bergling, se presentó en conciertos abarrotados en todo el mundo y tuvo un gran éxito en la radio pop de Estados Unidos con su canción "Wake Me Up". En 2016 anunció que se retiraría de los escenarios, aunque siguió produciendo canciones y álbumes.



Las ganancias del próximo disco serán destinadas a la Fundación Tim Bergling que apoya causas como la prevención del suicidio y combate al calentamiento global.

