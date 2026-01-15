Captura Nicolás Maduro
Elecciones Honduras 2025
Navidad
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos mundo
María Corina Machado llega a la Casa Blanca para un almuerzo con Trump
La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llegó este jueves a la Casa Blanca para un almuerzo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, menos de dos semanas después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.
Agencia EFE
seguir +
Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 11:40
El Heraldo Videos
Videos mundo
La Casa Blanca recibe a María Corina Machado
Agencia EFE
Videos mundo
María Corina Machado llega a la Casa Blanca para un almuerzo con Trump
Agencia EFE
Videos mundo
Chaves y Bukele ponen primera piedra de megacárcel en Costa Rica para reos más violentos
Agencia EFE
Videos mundo
Una autopista bajo el mar: Miami Beach sumerge decenas de 'vehículos' para atraer fauna
Agencia EFE
Videos mundo
Fernando del Rincón se ausenta de CNN por delicado problema de salud
Jefry Sánchez
Videos mundo
Las fuertes lluvias en Israel dejan varios heridos y numerosas personas atrapadas
Agencia EFE
Videos mundo
Washington es el escenario del encuentro entre Marco Rubio y el presidente electo Nasry Asfura
Agencia EFE
Videos mundo
Al menos 538 los muertos en las protestas de Irán
Agencia EFE
Videos mundo
El volcán Kīlauea aumenta actividad eruptiva en Hawái
Agencia EFE
Videos mundo
Delcy Rodríguez: "Aquí manda el pueblo venezolano y hay un Gobierno, el de Nicolás Maduro"
Agencia EFE
Videos mundo
Daniel Ortega alcanza 19 años en el poder mientras la captura de Maduro agita el escenario político
Agencia EFE
Videos mundo
Polémica por uso de fuerza de ICE en Minneapolis tras tiroteo a mujer durante operativo
Jefry Sánchez