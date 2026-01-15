  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos mundo

María Corina Machado llega a la Casa Blanca para un almuerzo con Trump

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llegó este jueves a la Casa Blanca para un almuerzo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, menos de dos semanas después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

  • Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 11:40
El Heraldo Videos