Fernando del Rincón narra la pesadilla que vivió tras enfermarse gravemente

Miami, Estados Unidos.-El periodista y presentador mexicano Fernando del Rincón, regresó recientemente a la conducción de su programa Conclusiones en CNN en Español tras varias semanas de ausencia debido a una enfermedad que él describió como “espantosa y terrible”.

Durante su reaparición ante la audiencia, Del Rincón relató con sinceridad el calvario que vivió desde el inicio de su malestar. En sus propias palabras, se trató de “una cosa espantosa, espantosa... no sé qué sea, nadie nos dice nada”, y advirtió que estos contagios se están presentando con mayor frecuencia sin que hasta ahora haya claridad sobre su origen.

Su esposa, la actriz y empresaria Jullye Giliberti, había explicado días antes que Fernando comenzó a sentirse mal el 3 de enero con síntomas que incluyeron escalofríos, fiebre muy alta, dolores corporales y un malestar general intenso.

Aunque se descartó que se tratara de covid-19 o influenza, la enfermedad fue tan fuerte que lo mantuvo en cama por casi dos semanas.