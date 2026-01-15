Fernando del Rincón narra la pesadilla que vivió tras enfermarse gravemente

Miami, Estados Unidos.-El periodista y presentador mexicano Fernando del Rincón, regresó recientemente a la conducción de su programa Conclusiones en CNN en Español tras varias semanas de ausencia debido a una enfermedad que él describió como “espantosa y terrible”.
Durante su reaparición ante la audiencia, Del Rincón relató con sinceridad el calvario que vivió desde el inicio de su malestar. En sus propias palabras, se trató de “una cosa espantosa, espantosa... no sé qué sea, nadie nos dice nada”, y advirtió que estos contagios se están presentando con mayor frecuencia sin que hasta ahora haya claridad sobre su origen.
Su esposa, la actriz y empresaria Jullye Giliberti, había explicado días antes que Fernando comenzó a sentirse mal el 3 de enero con síntomas que incluyeron escalofríos, fiebre muy alta, dolores corporales y un malestar general intenso.
Aunque se descartó que se tratara de covid-19 o influenza, la enfermedad fue tan fuerte que lo mantuvo en cama por casi dos semanas.
El contagio fue tan severo que el periodista tuvo que reducir al mínimo su comunicación, con una tos intensa que incluso le dificultaba hablar con normalidad.
Jullye relató que Fernando tomó antibióticos y antigripales, pero que la situación empeoró hasta el punto de requerir atención médica urgente.
Del Rincón expresó su frustración por no poder estar al aire en un momento que él consideraba histórico. Justo cuando comenzaba su enfermedad, el 3 de enero, surgió la noticia sobre la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses, un hecho que él ha seguido durante años con particular interés.
El presentador confesó que fue extremadamente difícil para él estar “de espectador desde la cama” en lugar de narrar ese suceso desde el estudio.
“Nadie más molesto, frustrado y rabioso que yo”, dijo, agradeciendo a su audiencia por la paciencia y enviando disculpas por su ausencia. A pesar de lo duro que fue el proceso, enfatizó su deseo de que su experiencia sirva de advertencia para que otros cuiden su salud, pues “no está nada fácil”.