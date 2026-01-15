  1. Inicio
La Casa Blanca recibe a María Corina Machado

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, arribó este jueves a la Casa Blanca, donde tiene programado un almuerzo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

  • Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 11:46
