Vecinos de La Estanzuela reclaman justicia ante desalojo
Los vecinos de La Estanzuela, en la subida hacia El Picacho, podrían perder sus viviendas tras décadas de arraigo en la zona. La comunidad expresa su preocupación y exige justicia, advirtiendo sobre el impacto social y emocional que la medida tendría en sus vidas.
Marbin López
seguir +
Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 11:07
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Vecinos de La Estanzuela reclaman justicia ante desalojo
Marbin López
Videos Honduras
Doña Suyapa Andino entre 15 familias de La Estanzuela afectadas por desalojo
Marbin López
Videos Honduras
Primera etapa de la carretera salida al sur ya muestra avances
Marbin López
Videos Honduras
“Ya no razona”: María Antonieta Mejía lanza dura crítica contra Luis Redondo
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Asfura refuerza lazos con Estados Unidos antes de asumir la presidencia
Jefry Sánchez
Videos Honduras
DNVT confirma uso obligatorio de chaleco anaranjado para motociclistas
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Elección del presidente del Congreso Nacional avanza con fuertes negociaciones
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Honduras refuerza vigilancia sanitaria tras brote de sarampión en Guatemala
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Sin acuerdo con el gobierno, Covi aplica aumento en la CA-5
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Calle principal de la colonia Villeda Morales permanece abandonada por la SIT
Marbin López
Videos Honduras
Reconstrucción de la carretera a Mateo queda abandonada por la SIT
Marbin López
Videos Honduras
Simpatizantes de Libre protestan en oficinas de Gestión Ambiental en Tegucigalpa
Marbin López