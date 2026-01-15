  1. Inicio
Vecinos de La Estanzuela reclaman justicia ante desalojo

Los vecinos de La Estanzuela, en la subida hacia El Picacho, podrían perder sus viviendas tras décadas de arraigo en la zona. La comunidad expresa su preocupación y exige justicia, advirtiendo sobre el impacto social y emocional que la medida tendría en sus vidas.

  • Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 11:07
