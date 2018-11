Laura Bozzo responde a Raúl de Molina por decirle que tiene "la cara gorda"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Molesta se mostró la peruana Laura Bozzo con el presentador de El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina, tras que este le dijera que tiene "la cara gorda" de tanto bótox que se ha aplicado.



La "señorita Laura" aprovechó las cámaras del programa de Univisión, que estaban en un evento al que asistió, para decirle a El Gordo de Molina que él no tenía autoridad moral para expresarse así de ella.



"Quiero contestarle a El Gordo, hoy día me ha dicho que tengo la cara gorda ¿Qué autoridad moral para decirme que tengo la cara gorda?", expresó.



Agregó: "¿Qué tenía mucho bótox? ¡No! Te cuento que estoy con la cara hinchada porque me fui hacer una operación en las muelas, pero no tengo la cara gorda como tú. Te quiero, Te amo".

Al parecer sí le molestó el comentario, pero trató de tomarlo con humor por la buena relación que mantienen con el presentador de televisión.



De Molina también se manifestó por el mensaje que le envió Laura y dijo: "Esto lo dije jugando. Yo solo no tengo la cara gorda, la barriga gorda, los dedos gordos, tengo la mayoría del cuerpo gordos y lo que quiero tener gordo no lo tengo, que lástima, así es la vida".