Omar Rivera: disolución de la Dipampco es un ejemplo de depuración

Por ejemplo, la Dirección de Recursos Humanos y la Inspectoría General de la Policía Nacional deben estar dotadas de todos los recursos necesarios.Resaltó la importancia de la aplicación de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/opinion/las-pruebas-de-confianza-en-la-policia-GKEH615074" target="_blank">las pruebas de confianza</a>, tanto las toxicológicas, psicométricas y psicofisiológicas, como el polígrafo, la evaluación del patrimonio de agentes y oficiales. La medición del desempeño debe ser normal y periódico, tal como se retomó recientemente.Rivera consideró importante trabajar de la mano de otras instituciones del Estado, como el Ministerio Público (MP), el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).