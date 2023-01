Amenazado el Parque Los Naranjos por invasión

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus llegó a la zona para evidenciar el avance de la invasión, posibles daños, conversar con las autoridades y los impulsores del proyecto que amenaza fuertemente a la reserva ecoarqueológica.

Las humildes mujeres atendieron con un poco de temor algunas preguntas sobre las casas que se están construyendo y la forma en cómo decidieron habitar la zona de la reserva. Doña María se dedica a lavar ropa ajena, solo tiene levantado palos y techo en su terreno, está a la espera de una donación de láminas para terminar la casa que tanto anhela. Doña Elena, por su parte, vive en la invasión Mario Pineda 1, pero quiere pasarse para donde su amiga, doña María, aunque sea en un terreno más abajo porque el que tiene no llena sus expectativas.

Mientras acomodaban leña en un viejo fogón para calentar un poco de café, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus sorprendió a doña Elena y a doña María, habitantes de la invasión Mario Pineda 1 y 2.

Las mujeres explicaron que llevan ahí hace más de nueve meses, están conscientes que el terreno es de la ENEE, pero los promotores de la invasión les dijeron que no había problema, pues las casas están a 50 metros del río Blanco (en la zona le llaman el río Helado) y es una distancia supuestamente prudente para no ocasionar daños al ecosistema.

Sobre los daños al Parque Los Naranjos no están muy familiarizadas, ya que solo tienen prohibido tirar basura y cortar los pocos árboles que siguen en el asentamiento. No tienen idea que, según el mapa del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), el terreno en el que están es un bosque de árboles gualiqueme y guanacaste.

A la par del terreno de doña María están levantando una casa de bloques, un poco más atrás está terminada una vivienda de madera de dos pisos, mientras el terreno que está atrás de su morada está solo cercado. “Esa gente es de Tegucigalpa, no han venido a levantar”, aclaró.

Los terrenos lotificados están cercados y miden aproximadamente 10 metros de frente por 20 metros de fondo, no tienen servicio de aguas negras y potable, por lo que el río Helado que desemboca directamente al Lago de Yojoa les sirve para sus distintas necesidades.

Algunas casas tienen energía eléctrica, otras no, por lo que dependen mucho de los fogones y, por ende, de obtener leña para encender las llamas que permitan calentar su comida.

Entre las diversas opiniones recopiladas, los moradores explicaron que la mayor parte de los dueños de terrenos sí tienen casa propia o han tenido en otros proyectos, pero saben que la plusvalía en esta región es alta, con terrenos que llegan a valer hasta medio millón de lempiras. “Si los dejan, pasa el tiempo, los venden y otra vez vuelven a buscar zonas para invadir, a muchos le dieron casas en el proyecto Luz y Sal y mire, vendieron las casitas”, explicó uno de los pobladores que por seguridad omitió su identidad.

Además: ¿Dónde están ubicados los 116 puntos dañados por las lluvias en el Valle de Sula?

La invasión no está escondida, basta ingresar por la calle de tierra que da acceso al parque y se puede ver en el lado derecho las viviendas adyacentes al río Blanco, algunas tapadas por los pocos árboles de gualiqueme y guanacaste. Incluso, unos metros antes de la invasión hay un campo de fútbol que antes usaba la administración del parque para estacionar los buses que venían con las excursiones, pero con el paso del tiempo fueron perdiendo espacio. Se conoció que los invasores sostienen que el terreno se los dio el alcalde Marlon Pineda, pero esa versión no pudo ser confirmada ni descartada porque el edil no contestó llamadas y mensajes.