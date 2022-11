“Lo que se hace es aguantar, estar pendiente del mar”: comunidad del sur de Honduras desaparece poco a poco

Está consciente que cuando “se enoja el mar, come y viene para adelante. Lo que usted mira acá, en unos cinco años no va a estar”, dijo.

Marvin lo sabe, por eso mira el océano con mucho respeto y la serenidad de un hombre que ya no tiene nada material que perder, pues -pese a todo- de allí se alimenta, allí se crió y no conoce otro paraíso.

El problema es que no hay informes recientes que documenten el impacto de este fenómeno, sin embargo, en un recorrido que realizó el equipo de EL HERALDO Plus se evidenció como a la orilla de la playa solo quedan escombros de lo que un día fueron negocios, casas y hasta una escuela.

“Uno lo que hace es aguantar, estar allí, estar pendiente de que el mar no se vaya a llevar lo que tiene uno de la casa, estar pendiente porque en el momento en el que el mar viene uno ya está pendiente de sacarlo y pasarlo a otro lado”, comentó el hondureño de tez trigueña.

Los niños en Cedeño tuvieron que ser reubicados, pues el fuerte oleaje se comenzó a meter en el centro educativo, al punto que ya solo están las paredes.

El nivel de la arena también aumentó y, según Marvin, en unos años las paredes de la escuela comenzarán a caerse y tendrán que recoger los escombros con un tractor para que cuando los turistas lleguen no vean que el mar fue el culpable.

Más adelante, caminando para donde solo quedan los escombros de un laboratorio de larvas, está la casa de don Óscar Velásquez, quien lleva 47 años viviendo en la zona.

El mar se ha tragado su casa seis veces, al igual que le ocurrió a Carmen y Marvin, pero insiste en quedarse porque “vivir acá nadie lo paga con nada”, dijo entre risas, mientras describía la belleza de Cedeño. “El día que me toque irme va a ser triste, tal vez no lo voy a ver, pero si me toca será duro”, susurró.

“Desde que yo vivo acá el mar se ha tragado creo que como 300 metros de playa, porque allá había carreteras abajo”, comentó señalando aquella agua oscura debido a la arena volcánica.