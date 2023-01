Abandonadas quedan fincas de café porque producir es cada vez más difícil en Honduras

El equipo de EL HERALDO Plus estaba en lo más alto de Comayagua, a unos 1,500 metros sobre el nivel del mar, entre los municipios de La Libertad y San Luis.

No hay quien lo corte, la finca está abandonada , son las últimas cosechas que da porque los dueños ya se cansaron de una actividad que les roba las fuerzas y la retribución es poca debido al nulo apoyo que reciben.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Parecía un enjambre de abejas, una nube roja que flotaba cerca de la tierra, pero no era nada de eso, en realidad eran plantaciones de café que estaban a punto de perderse.

Sabillón explicó a EL HERALDO Plus que hay gente que está abandonando esta actividad, en primera por los altos costos de producción, otro factor es por la migración, ya que los jóvenes que podrían trabajar en actividades de corte han emigrado y las nuevas generaciones no toman el control de las fincas.

También hay familias que tenían sus fincas y las perdieron, porque los hijos que se fueron para Estados Unidos y que llegaron, les dijeron que ya no se sacrificaran, que no trabajen y ahora viven de las remesas.

“Esto es imparable, yo digo que vamos a ir bajando gradualmente, porque a nivel de productores no podemos producir gente, no podemos mandar a hacer corteros”, reflexionó.

Alertó que esto que está pasando en el rubro del café es un peligro, no solo para los productores, sino que para el país, debido a que en el mediano plazo se va a sentir la pérdida en el volumen de café producido.

Además de los bajos precios en que se vende a nivel internacional el café de Honduras, ya que desde el gobierno no hay una política para fortalecer este sector, lamentó el productor.

En los últimos años, Honduras ha estado en el sexto lugar de los primeros diez productores de café del mundo, pero antes estaba en quinto lugar, evidenciando que en vez de mejorar va hacia abajo.

En porcentajes de abastecimiento de la demanda mundial está Brasil con un 39%, le sigue Vietnam con 17%, Colombia con 8%, Indonesia con 7%, Etiopía con un 4% y Honduras con un 3%, el restante 21% lo abastecen otros países, según el último informe 2020-2021 del Ihcafé.

Pero detrás de este ranking hay historias como la de Donaldo Flores, quien también se había ido a Estados Unidos, sin embargo regresó para seguir con el oficio de su familia: producir café en el sector de Los Puentes, San Luis, Comayagua.

Donaldo es un hombre campechano, alegre, con ganas de seguir haciendo lo que le gusta, producir café, “no ganamos el montón, pero tampoco vivimos mal, hacemos la lucha para no perder lo que nos queda”, expresó mientras compartía una taza de café con EL HERALDO Plus.

El hombre junto a otros productores lamentó que los tengan abandonados, porque solo escuchan los millones de divisas que genera el café para Honduras, gracias a su sacrificio.

Datos de Ihcafé señalan que un total de 1,165.44 millones de dólares en divisas generó el aromático en el año cafetero 2020-2021.

Recriminó que a ellos les quitan casi 14 dólares por quintal producido, pero no ven ese dinero porque no hay capacitación para mejorar la producción, no hay asistencia técnica, tampoco estrategias para frenar la migración.

