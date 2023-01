Un trabajador dijo que el dueño no estaba, pero luego de una llamada consiguió el permiso para que el equipo de EL HERALDO Plus se sumergiera en la plantación.

Compra de Café Vallecillo, decía un letrero, a un costado de la vía en la comunidad de Granadillo, donde a simple vista no había ninguna actividad de corte.

Al regresar por el mismo camino, a la finca iba ingresando don Francis Vallecillo: “¿Cómo están? Disculpe que no estaba, andaba dejando un café en el beneficio”, expresó con educación el señor.

Aseguró que este año se está vendiendo menos y pagando más al mozo, porque el año pasado la primera corta se pagó a 55 lempiras la lata y la repela a 60.

Este año está a 60 la primera corta y la repela a 65. Para lograr tener corteros, todos los días los va a traer a sus comunidades en la madrugada y en la tarde los lleva de regreso.

Además, busca trabajadores de otros departamentos y les da casa, en algunos casos la comida, que la pagan con una lata de café al día.

La situación es igual en Las Limas, Alauca, El Paraíso, cerca de la frontera con Nicaragua, donde el café se arranca a granel y las manos no ajustan, los productores tienen miedo de que se pierda el grano.

Rosa María Cortés, mientras supervisaba el peso del café que hacía su hija, quien apuntaba en una libreta lo que llevaba cada cortero, aseguró que el problema es la falta de mano de obra.

Al no haber mano de obra hay mucho café que se pierde, porque están solos, las autoridades se dedican a contar las cifras que genera este rubro, pero no llevan asistencia técnica, seguridad, capacitaciones ni campañas de empleo para la gente que quiera ir a cortar.

Otro productor condenó que las autoridades nunca se han interesado en visitarlos, para coordinar por medio de la Secretaría de Trabajo ferias de empleo y ofrecer a la par seguridad, ya que hay mucha gente que tiene miedo de ir a las montañas.

En el recorrido el equipo de EL HERALDO Plus no encontró militares ni policías resguardando las zonas productoras, por eso mucha gente no va, tampoco existen cursos o jornadas de capacitación para personas interesadas en aprovechar este trabajo de temporada.

Mantener un café de excelencia no se hace desde la oficina, requiere sacrificio permanente, en el cuidado de las plantas, cortado, despulpado y secado del café que debe quedar en un 12% (seco) para ser exportado.

Fredy Pastrana, presidente de la Comisión Regional del Café en Olancho y El Paraíso, condenó que cada año es la misma queja, porque se necesitan aproximadamente 500,000 cortadores a nivel nacional y solo consiguen un 60% aproximadamente.

Condenó la parsimonia del Estado y de organismos como el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), del Fondo Cafetero Nacional y de otros que solo esperan cuantificar las cifras al final de la temporada y las divisas que este rubro deja al país.

Ahora los cortadores de Nicaragua, El Salvador y Guatemala casi no llegan tampoco, porque muchos han creado sus fincas y también están cortando, compitiendo con Honduras.La proyección del Ihcafé es que en la cosecha 2022-2023 se producirán alrededor de 7.1 millones de quintales a nivel nacional.

Lo lamentable, expresó Pastrana, es que no es valorado el trabajo de los productores, que apenas sacan los costos, porque el café de Honduras es el peor pagado a nivel internacional.

Países como Costa Rica tienen 83 dólares arriba de la bolsa (de Nueva York) y el café de Honduras apenas llega a 25 o 27 dólares, cuando es el mismo café o de mejor calidad, pero se desconocen cuales son las razones de que les den ese precio.

Para entender cómo funciona la comercialización: la semana pasada la bolsa de Nueva York estaba a 160 dólares, a esos 160 dólares se les suma el diferencial positivo, que son los 25 dólares, llegaría a 185 dólares, a eso le restan 35 dólares de las rebajas de Ihcafé y de los comercializadores, quedando a 150 dólares, es decir, un precio de 3,750 lempiras el quintal oro.

Pero si el diferencial fuera de 50 dólares, recibirían 500 lempiras más por quintal, permitiéndoles recuperar su esfuerzo, ya que el costo de producción es de unos 130 dólares por quintal, apenas recuperan la inversión.

TAMBIÉN: “Mojados” vs. mareros: una comunidad en El Porvenir bloqueó (y barrió) a los pandilleros