En ese sentido, lo mejor es analizar el documento y buscar alternativas que permitan mejorar la producción, que en los últimos años ha ido en picada.

Pedro Mendoza, presidente del Ihcafé, declaró a EL HERALDO Plus que hasta el momento el documento no es oficial porque no se ha aprobado debido a que ellos no están de acuerdo.

Indicó que el anteproyecto de ley no es solo para los productores de café, sino que para todo el sector agrícola en general.

Expresó que ellos ya han presentado al gobierno central varias alternativas de financiamiento para los cafetaleros por medio de la banca estatal, ya que como organización no tienen la capacidad de hacerlo.

También han hablado con la Comisión del Café en el Congreso Nacional, ya que así como sufren los productores de todos los rubros en el país, lo mismo pasa en el café.