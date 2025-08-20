Video de Roberto Contreras en el que afirma que "Rixi Moncada es la próxima presidenta" fue sacado de contexto

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video en el que el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, afirma: “Rixi Moncada es la próxima presidenta, la tendencia no la cambia nadie”, en alusión a un supuesto respaldo a la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre). Sin embargo, la afirmación fue sacada de contexto. El fragmento presentado como prueba corresponde a un foro del programa Frente a Frente del 5 de agosto de 2025, en el que Roberto Contreras participó y se refirió con una crítica al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), no como un respaldo a la candidata del partido de gobierno. “Rixi Moncada próxima presidenta, la tendencia no la cambia nadie.”Roberto Contrera”, dice el texto sobrepuesto en una publicación de Facebook difundida el 5 de agosto de 2025 y que suma más de 180,000 visualizaciones.

El 4 de agosto de 2025, los tres consejeros del CNE —Cossette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa— acordaron modificar el flujo del TREP: eliminar la verificación humana antes de publicar las actas y sustituirla por validaciones automáticas, seguidas de una revisión visual del 100 % al día siguiente de la elección. Roberto Contreras es el actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y actual alcalde de San Pedro Sula en busca de la reelección.

Sacado de contexto

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Roberto Contreras + TREP + Rixi Moncada + Frente a Frente” llevó a la transmisión completa del foro Frente a Frente, publicada en Facebook el 5 de agosto de 2025. Durante la entrevista de 1:58:19 horas, Roberto Contreras pronunció la frase “Rixi Moncada próxima presidenta, la tendencia no la cambia nadie”, pero como un ejemplo de cómo el sistema TREP podía ser manipulado, no como respaldo a la candidata. A partir del minuto 9:11 de su intervención, Contreras advirtió que el nuevo sistema podría transmitir primero los resultados de las zonas gobernadas por el Partido Libre, lo que, según él, tendría un impacto político y estratégico al proyectar a Rixi Moncada como ganadora antes de completarse el conteo general. En este contexto, Contreras simuló que el CNE declararía: “Rixi Moncada es la próxima presidenta, la tendencia no la cambia nadie”, para ilustrar su crítica. “¿Qué es lo que vemos aquí? Un sistema en el cual los resultados se van a acomodar a transmitir primero en los departamentos donde el Libre gana y con eso saca a sus colectivos para poder decir: ‘Rixi Moncada es la próxima presidenta, la tendencia no la cambia nadie’”, dijo el presidente del CCEPL. Posteriormente, su señalamiento continuó: “La próxima presidenta de la República va a ser Rixi Ramona Moncada porque la banda presidencial que le van a poner la está gestionando Nicolás Maduro, en Venezuela, y se la traerá en un avión privado para ponérsela el 27 de enero, en lo que él describe como un megafraude planeado por Libertad y Refundación (Libre)”.