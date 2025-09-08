Este video no muestra a Rixi Moncada viajando en helicóptero; es de una inspección ambiental en 2022

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula como reciente un video en el que supuestamente muestra a Rixi Moncada, candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), viajando en helicóptero durante una actividad de campaña política.

Sin embargo, la información es falsa. El clip no corresponde a un acto político, sino a una gira de inspección ambiental realizada el 20 de marzo de 2022 en la Biosfera del Río Plátano, en Gracias a Dios, con la participación de distintas instituciones del Estado, sin la presencia de Moncada.

El texto de la publicación en TikTok, difundida el 30 de agosto de 2025 y que suma más de 119,000 visualizaciones, dice literalmente: “Mira esto mira esto como Rixi Moncada hace campaña con nuestros impuestos en helicóptero solo mira los guardaespaldas que anda”.