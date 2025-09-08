Este video no muestra a Rixi Moncada viajando en helicóptero; es de una inspección ambiental en 2022

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula como reciente un video en el que supuestamente muestra a Rixi Moncada, candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), viajando en helicóptero durante una actividad de campaña política.
Sin embargo, la información es falsa. El clip no corresponde a un acto político, sino a una gira de inspección ambiental realizada el 20 de marzo de 2022 en la Biosfera del Río Plátano, en Gracias a Dios, con la participación de distintas instituciones del Estado, sin la presencia de Moncada.
El texto de la publicación en TikTok, difundida el 30 de agosto de 2025 y que suma más de 119,000 visualizaciones, dice literalmente: “Mira esto mira esto como Rixi Moncada hace campaña con nuestros impuestos en helicóptero solo mira los guardaespaldas que anda”.
Rixi Moncada competirá en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 frente a Salvador Nasralla (Partido Liberal), Nasry Asfura (Partido Nacional), Mario Rivera (Democracia Cristiana) y Nelson Ávila (Partido Innovación y Unidad).
Es una inspección ambiental
Una búsqueda inversa en Google Lens con un fotograma del video llevó a una publicación del medio UNE TV en Facebook, publicado el 20 de marzo de 2022.
La publicación señala que el secretario de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras (MiAmbiente), Lucky Medina, afirmó que el motivo de la inspección era detener la deforestación, la destrucción de cuencas hidrográficas y los incendios forestales.
El post aclara que en la evaluación participaron los titulares del Gabinete Sectorial de MiAmbiente, integrado por la Secretaría de Energía (SEN), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y las Fuerzas Armadas.
Rixi Moncada, que en ese momento se desempeñaba como secretaria de la Secretaría de Finanzas, no estuvo presente, lo que confirma que el video difundido en redes no está relacionado con su campaña electoral.
En conclusión, el video que circula en redes no muestra a Rixi Moncada viajando en helicóptero durante una campaña política ni es reciente. Fue grabado en marzo de 2022 durante una inspección ambiental en la Biosfera del Río Plátano, sin la participación de Moncada.