Video mezcla dos hechos distintos para vincular frase de Mel Zelaya con supuesto cáncer

Tegucigalpa, Honduras.- Circulan por las redes sociales publicaciones que muestran una recopilación de dos videos. En uno aparece el expresidente Manuel Zelaya diciendo que “ni a Dios le tenemos miedo”, mientras que en el otro se observa a Jorge Cálix afirmando que "Mel" tiene cáncer. Sin embargo, ambas secuencias no tienen relación alguna, ya que fueron grabadas en momentos y contextos distintos. Las publicaciones sugieren erróneamente que se trata de una causa y un efecto: que Zelaya se refirió así a Dios y, por eso, le dio cáncer. “Mel Zelaya tiene cáncer”, se lee en una publicación de TikTok, compartida más de 2,900 veces desde el 5 de agosto de 2025.

Durante años, Jorge Cálix fue considerado uno de los hombres más cercanos al expresidente Manuel Zelaya Rosales, un operador político clave dentro del partido Libertad y Refundación (Libre). Sin embargo, esa relación se fracturó tras la crisis legislativa de enero de 2022, cuando Cálix logró, con apoyo de una disidencia de Libre y de la oposición, ser electo presidente del Congreso Nacional, contrariando el acuerdo político que Zelaya había pactado con Salvador Nasralla, el cual contemplaba que el diputado Luis Redondo debía asumir ese cargo. La tensión escaló al punto de que Cálix fue agredido físicamente en una de las primeras sesiones del nuevo Congreso. Aunque posteriormente se reunió con Zelaya para calmar los ánimos y permitir que Redondo se mantuviera como titular del Legislativo, el distanciamiento entre ambos se profundizó. Finalmente, Cálix rompió filas con Libre y, en junio de 2024, se unió al Partido Liberal, donde lanzó su precandidatura presidencial, marcando una nueva etapa en su carrera política.

“Mel” en mayo de 2025

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Mel Zelaya + miedo + Dios” llevó a una publicación de Facebook, donde un medio local compartió fragmentos del discurso del exmandatario durante la marcha en conmemoración del Día del Trabajador, el 1 de mayo de 2025. “Nosotros no tenemos miedo, ni a Dios le tenemos miedo”, se escucha decir a Zelaya en el video viralizado, una frase emitida en el marco de un acto político, sin relación alguna con temas de salud.

Cálix en 2024

Una pesquisa adicional con los términos “Jorge Cálix + cáncer + Mel Zelaya” encontró una entrevista en otra publicación de TikTok, emitida el 30 de mayo de 2024, donde Cálix afirmó: “Yo espero que pronto se recupere de salud. Está enfermo, él tiene cáncer, entiendo yo”, haciendo referencia a Manuel Zelaya. El video viral combina ambas declaraciones —la de Cálix en 2024 y la de Zelaya en 2025— para construir una narrativa falsa.