El video en el que Jorge Cálix dice ser “soldado de Mel” es de 2019

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video del diputado Jorge Cálix, en el que afirma ser “soldado de Mel”, en referencia al expresidente Manuel Zelaya. Aunque muchos usuarios lo comparten como reciente, el material se mueve desde al menos 2019. La declaración de Cálix ocurrió durante su participación en el programa “Foro de Jorge Aldana”, del canal Une TV, transmitido el 31 de julio de ese año. "Jorge Cálix el soldado ñángara de Mel Zelaya", dice literalmente la descripción de un tiktok, compartido decenas de veces desde el 14 de octubre.

Durante varios años, Jorge Cálix fue uno de los principales aliados de Zelaya dentro del partido Libertad y Refundación (Libre). No obstante, esa relación se fracturó en enero de 2022 tras la crisis legislativa que lo llevó a ser electo presidente del Congreso Nacional con el respaldo de una disidencia de Libre y sectores de la oposición, rompiendo el acuerdo entre Zelaya y Salvador Nasralla. En 2024, Cálix aseguró haber sido expulsado formalmente del partido. Zelaya, por su parte, negó públicamente que la expulsión se concretara.

Circula desde 2019

Una verificación realizada mediante búsqueda inversa con Google Lens, usando un fotograma clave del video, permitió ubicar la grabación original publicada en YouTube con el título: “Jorge Cálix, Diputado por LIBRE en Foro de Jorge Aldana”. En el minuto 1:18:51 del programa, el diputado expresó: “En ellos, por supuesto, no va a cuajar la candidatura de un Jorge Cálix que es soldado del presidente Mel”.