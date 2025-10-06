El video de Carlos Zelaya recibiendo dinero de Devis Leonel Rivera está hecho con IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video que aparenta mostrar al exdiputado Carlos Zelaya recibiendo un maletín con dólares de Devis Leonel Rivera Maradiaga, narcotraficante confeso y exlíder de “Los Cachiros”. Pero es falso. EH Verifica corroboró que se trata de una secuencia fabricada con inteligencia artificial (IA). La pieza viral, difundida el 5 de octubre en Instagram con el texto sobrepuesto "Sin palabras Que no se olvide que la mita es para el comandante".

El 3 de septiembre de 2024, InSight Crime publicó un video que sí es auténtico donde se ve a Carlos Zelaya —entonces secretario del Congreso Nacional— negociando un soborno con Rivera Maradiaga y otros capos hondureños en 2013. Según esa investigación, el dinero —al menos 650,000 dólares— habría sido destinado a la campaña del partido Libertad y Refundación (Libre) en el primer intento presidencial de Xiomara Castro. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Tras la divulgación de ese material, Zelaya renunció a su curul y se apartó del foco mediático, mientras diversos sectores pidieron al Ministerio Público acciones sobre el caso. Devis Leonel Rivera Maradiaga se entregó a autoridades de Estados Unidos en 2015, confesó delitos de narcotráfico y homicidio, y declaró como testigo de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en febrero de 2024.

Video de IA